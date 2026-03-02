フジテレビ系春ドラマの主演が一堂に会する「FUJI DRAMA COLORS 2026 SPRING」が2日、東京・台場の同局で行われ、本郷奏多が司会の伊藤利尋アナと山崎夕貴アナに冷や汗をかかせた。本郷奏多『時光代理人』(4月11日スタート、毎週土曜23:40〜)に主演する本郷。「僕が演じさせていただくヒカルという人物と、佐藤大樹くんが演じるトキという2人の青年が写真の中にダイブする能力を持ってまして、過去に入り込むことができます。その