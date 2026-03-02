【1/7スケールフィギュア「宇崎柳 天使ver.」】 11月 発売予定 価格：26,400円 PROOFは、フィギュア「1/7スケールフィギュア『宇崎柳 天使ver.』」を11月に発売する。価格は26,400円。 本製品は、アニメ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」より、宇崎家の次女「宇崎柳」を、天使をモチーフにした描き下ろしイラストを元に1/7スケールでフィギュア化したもの