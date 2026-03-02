週明け２日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比４２０．６３ポイント（１．５８％）安の２６２０９．９１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２０．５３ポイント（１．３６％）安の８７３８．９６ポイントと反落した。売買代金は１９３５億２９０万香港ドルに拡大している（２月２７日前場は１２１８億２６６０万香港ドル）。投資家心理が悪化する流れ。