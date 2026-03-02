◇WBC強化試合阪神―韓国代表（2026年3月2日京セラドーム）韓国代表との強化試合で主力打者はそれぞれ2打席で交代した。「1番・二塁」中野左飛、左飛「2番・遊撃」ディベイニー中飛、三飛「3番・中堅」近本空振り三振、中飛「4番・DH」大山三ゴロ、一邪飛「9番・捕手」伏見中適時二塁打、二ゴロ日本ハムから移籍した伏見が勝負強さを発揮。他の主力打者もしっかりと実戦感覚を確かめていた。