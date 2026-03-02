高市総理大臣は国会で「事態の早期鎮静化に向けて外交努力をおこなう」と強調しました。【映像】外交努力をおこなうと強調した高市総理高市総理は、アメリカとイスラエルによる軍事攻撃についての直接の評価は避けました。高市総理「イランによる核兵器開発これは決して許されないというのがわが国の一貫した立場でございます。事態の早期鎮静化に向けて国際社会とも連携しながら引き続き必要なあらゆる外交努力を行ってまいり