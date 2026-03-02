中東情勢が不安定な中、日本の企業も対応を急いでいます。【映像】中東を経由するツアーを中止した企業旅行会社のエイチ・アイ・エスは、UAEやカタールを経由するツアーで、明日までの出発分を中止しました。飛行機の欠航によるものです。クラブツーリズムも、およそ130人が参加予定だったUAEやカタールなど中東を経由するツアーを全て中止しました。今日までの出発分が対象で、明日以降は順次対応するとしています。JTBと