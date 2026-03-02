［超人の科学パラ編］アルペン時速１００キロ超にも達することから「雪上のＦ１」とも称されるパラアルペンスキー。その選手たちが乗るチェアスキーは、性能が勝敗に大きく影響する重要な用具だ。日本が誇る自動車開発で培われた高い技術力が随所に生かされている。（科学部沼田良宗）設計見直しチェアスキーは１枚のスキー板に椅子が取り付けられている。ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックで、パラ７大会連続出場とな