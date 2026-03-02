アメリカのトランプ大統領は、今回のイランへの攻撃でアメリカ軍関係者が死亡したことについて、「報復する」と表明しました。【映像】「報復する」と表明したトランプ大統領ワシントン・箕輪適記者「トランプ大統領は、作戦は全力をあげて実施中で『我々のすべての目標を達成するまで継続する』と強調しました」トランプ大統領「アメリカは彼らを死に追いやった者に必ず復讐し、文明そのものに戦争を仕掛けたテロリストに最も厳