KISS OF LIFEが、ファンミーティングツアーの日本公演『2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO』を6月27日に千葉 市川市文化会館にて開催する。 （関連：KISS OF LIFE、女性さえも虜にするセクシーの源泉とは？Girl's Dayら第2世代からの継承と革新） 本公演は、2年4カ月ぶり2回目の日本での開催に。発表にあわせて、メンバー全員が探偵のポーズをとるポスター