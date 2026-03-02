タレントの上沼恵美子（70）が、2日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した、「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の魅力を語った。上沼は「オリンピックが終わって、今度はパラリンピックが始まるのかな」と切り出し、「凄かったな、りくりゅうペアとか、大スターが生まれましたね