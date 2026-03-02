【モデルプレス＝2026/03/02】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）が2月15日、KT Zepp Yokohamaにて日本初となるファンコンサート「2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Concert “ATTI GIRL” in JAPAN」を開催した。ここでは第1部のレポートを届ける。【セットリストあり】【写真】人気韓国アイドルがスラリ美脚披露◆SAY MY NAME、日本初ファンコン開催SAY MY NAMEは、韓国アーティスト・JAEJOONG（ジェジュン）がプロ