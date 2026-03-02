歩行困難を引き起こす【腰部脊柱管狭窄症】 歩くと下肢にしびれや痛みが出る 「腰部脊柱管狭窄症」は、腰痛を引き起こすことで知られる疾患の１つです。推定患者数は約５８０万人。50代から徐々に増え始め、高齢者の10人に１人が発症しているともいわれています。 主な原因は腰に負担をかける生活習慣や加齢です。脊柱管と呼ばれる脊髄（神経）が通る背骨のトンネルまわりを囲んでいる椎間板や椎間関節、黄色靭帯などが変形