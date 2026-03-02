【痩せないNG習慣を見直す】実は怖い 糖質・糖類ゼロの商品を好む 「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」なんて魅力的なフレーズでしょうか。お店でこれらを謳った商品を見ると、ついつい手を伸ばしたくなっちゃいますよね。 でも実は、上記のように完全にゼロじゃないことがほとんどなのです。もちろん、通常の糖質が含まれた製品より、糖質・糖類ゼロ製品のほうが太りにくいのは確かなので、それを選んだあなたは素晴らしいです