気象台は、午後1時36分に、暴風警報を下対馬、上対馬、壱岐市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・下対馬、上対馬、壱岐市に発表 2日13:36時点壱岐・対馬の海上では、2日夕方から3日昼前まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下対馬□暴風警報【発表】2日夕方から3日昼前にかけて警戒ピーク時間2日夜遅く風向北東・海上最大風速21m/s■上対馬□暴風警報【発表】2日夕方