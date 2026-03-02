グラビアオーディション「ミスＦＬＡＳＨ２０２６」グランプリに選出されたグラビアモデルの板野優花（３２）が２日、自身のＳＮＳでレースクイーン（レースアンバサダー）に就任したことを明かした。板野は関西を中心に活動。タレントとしてテレビ、ラジオに出演したり、各地で実施されている撮影会にも出演。俳優として舞台にも立っている。また、昨年１２月５〜７日に行われた「ＪａｐａｎＭｏｂｉｌｉｔｙＳｈｏｗ２