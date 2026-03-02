三井物産が底堅い。米投資会社のバークシャー・ハサウェイ が２月２８日に２５年１２月期の年次報告書を公表。更に、最高経営責任者（ＣＥＯ）に就任したグレッグ・アベル氏による株主向けの書簡を公開した。このなかで同社が昨年１２月末時点で三井物の株式を１０．４％、三菱商事を１０．８％、伊藤忠商事を１０．１％保有するなど、国内５大商社のうちの３社について１０％超の株式保有を明らかにしており、こ