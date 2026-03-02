住友金属鉱山が続伸。株価は一時、初の１万３０００円台に乗せた。米国とイスラエルは２月２８日にイランへの攻撃を開始した。これを受け、ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物４月物は日本時間の週明け２日朝に一時、１トロイオンス＝５４００ドル台に上昇。先週末２７日の終値５２４７．９ドルから急伸した。中東の地政学リスクが高まるなか、安全資産の金への買いが膨らんでおり、金鉱山を保有する住友