ウェルディッシュは後場下げ幅を縮小しプラスに転じる場面があった。午前１１時３１分ごろに２６年８月期の連結業績予想について、売上高を８６億円から１００億円へ、営業利益を２億４４００万円から３億１０００万円へ上方修正するとともに、未定としていた最終利益を３億円としたことが好感されている。 ２５年８月期は決算期変更に伴う５カ月決算のため前期との比較はできないものの、２６日に発表した業務提携先で給食