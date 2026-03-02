Licaxxxが主宰するオンライン型のラジオプラットフォーム『Tokyo Community Radio』（TCR）の公募型育成プログラム『sessions』第7弾が、4月15日から17日にかけて静岡 伊豆スポーツヴィラで開催される。 （関連：ナズ＆DJプレミア、“音楽中毒者”がコラボアルバム『Light-Years』で祝福するヒップホップカルチャー） 『sessions』は、ダンスミュージックに特化した育成プログラム。伊豆リゾー