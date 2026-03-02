長谷川香料は全般相場軟調のなか反落しているものの、底堅い動きとなっている。２月２７日の取引終了後に、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、２６年９月期第２四半期に投資有価証券売却益６億８００万円を特別利益として計上すると発表しており、これを材料視する買いが下値に入っているようだ。なお、通期業績予想は現時点で変更はないとしている。 出所：MINKABU PRESS