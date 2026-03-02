◇強化試合韓国─阪神（2026年3月2日京セラD）韓国代表の金倒永（キム・ドヨン）内野手（22）が2日、阪神との強化試合に「1番・三塁」で先発出場。5回の第3打席で豪快な本塁打を放った。2─3で迎えた5回1死の第3打席、阪神3番手・早川のスライダーを捉えると、打球は左中間スタンドへ一直線。豪快なソロアーチで試合を振り出しに戻した。初回の第1打席では才木の直球にボテボテのゴロとなったが、幸いにも三塁への内野