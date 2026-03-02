きょうは低気圧が近づく影響で、西から天気が下り坂に向かい、西日本で次第に本降りの雨の範囲が広がるでしょう。東海も夕方から雨が降り出す所がありそうです。関東は日中所々で雨が降りますが、広い範囲で雨が降るのは日付が変わったあとになります。東北と北海道は広く晴れる見込みです。【画像で見る】雨のエリア拡大この先の大雪と雨の予想シミュレーション各地の予想最高気温【きょうの各地の予想最高気温】札幌：3℃&