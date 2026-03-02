◇WBC強化試合阪神―韓国代表（2026年3月2日京セラドーム）韓国代表との強化試合で2年目の伊原陵人投手（25）が4回から2番手で登板し、6番から始まる韓国打線を三飛、見逃し三振、遊ゴロと3者凡退に抑え、1回無失点と順調な仕上がりをアピールした。阪神は5回に3番手で同じく2年目の早川太貴投手（26）をマウンドに送ったが、1死から1番の金倒永（キム・ドヨン）に左中間への同点本塁打を許した。