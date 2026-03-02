タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校112期生40人の卒業式が2日、兵庫・宝塚市の同校で行われた。112期生は24年4月、競争率12倍の難関を突破して入学。2年に及び、仲間と励まし合いながら歌、ダンス、演劇などを学んできた。首席で、小林一三賞を受賞した國宗美花さん（大阪市）が卒業生総代を務めた。式典は君が代斉唱に始まり、中西達也校長が式辞を述べ、「宝塚歌劇団という舞台に立ち、さまざまな役を演じていくことになりま