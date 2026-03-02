今年１月に新メンバー２名が加入し、新体制がスタートした「ＴｏｉＴｏｉＴｏｉ」が１３ｔｈデジタルシングル「大好きがいいんだ」を３月２日に配信リリースした。格闘家の朝倉未来、ＡＢＥＭＡとアソビシステムが手掛けるガールズグループオーディション番組「Ｄａｒｋａｉｄｏｌ」より誕生したアイドルグループで、一条カオリ・谷屋杏香・橋本萌花・星野ティナ・前垣さら、さくらももの６人でデビュー。今年１月に新メ