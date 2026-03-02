2026 ワールドベースボールクラシック東京プール presented by ディップワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の広報事務局が2日、写真・動画の撮影及び配信に関する規定を発表した。WBC東京プール本戦と強化試合での写真や動画の撮影は可能とし、配信・投稿に関して、NPB等が定めた「写真・動画の撮影及び配信に関する規程について」を適用するとした。そのため、イニング中のグラウンド内動画の試合中投稿のみが禁止