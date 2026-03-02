◇WBC強化試合 韓国-阪神(2日、京セラドーム)WBCの強化試合として韓国代表と対戦している阪神。4回からは継投に入り、2番手・伊原陵人投手、3番手・早川太貴投手がマウンドにあがっています。4回のマウンドを託された伊原投手は、先頭をサードフライに打ち取ると、後続も見逃し三振、ショートゴロと三者凡退に抑えます。続いて5回のマウンドにあがった早川投手は、先頭をしっかりと打ち取るも、続くキム・ドヨン選手の一発を被弾。