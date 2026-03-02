アイドルグループ・＝ＬＯＶＥが２日、都内で行われた政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」記者発表会に出席した。３月２日より放映開始予定の新テレビＣＭやＣＭオリジナルソングのフルバージョンＰＶも公開された。全員でのイベント登壇はめずらしいといい、山本杏奈は「＝ＬＯＶＥにとって初めてのテレビＣＭでうれしく思っています」と喜んだ。若年層にもマイナカードを認知してもらう目的で＝ＬＯＶＥが起用