女性デュオ「花＊花」が２日、所属事務所オフィスハナタバ合同会社から「株式会社サンミュージックプロダクション」へ移籍すると発表した。オフィスハナタバ合同会社とは今後も業務提携として「花＊花」のマネジメント業務には携わる。おのまきこは「昨年デビュー２５周年を迎え、一区切りしたところで新たな気持ちで活動させていただくことになりました。これまで応援いただいたファンの皆さま、関係者の皆さまへ感謝の気持