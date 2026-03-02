2日午後1時15分ごろ、栃木県、群馬県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は群馬県南部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、栃木県の日光市、群馬県の前橋市、桐生市、渋川市、それにみどり市です。【各地の震度詳細】■震度1□栃木県日光市□群馬県