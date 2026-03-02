楽天モバイルは、対象の法人向けプランの新規契約で、ユーザー1人あたり1万ポイントを進呈するキャンペーンを開始した。申込期間は、5月29日17時まで。 対象となるプランは、「音声＋データ3GB」「音声＋データ5GB」「音声＋データ30GB」「音声＋データ無制限プラン」の4つ。見積もり書作成画面で対象プランを選択し、指定のクーポンコードを入力して契約まで進め