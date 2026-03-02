ソフトバンクは、オンライン専用料金ブランド「LINEMO」で、3月の月替わりキャンペーン「LINEMO週穫祭 銀魂総動員コラボキャンペーン第2弾」と、週替わりの「LINEMO基本料2カ月0円キャンペーン」を開始した。 抽選で銀魂コラボグッズ当たる LINEMOの契約の有無に関わらず誰でも参加できる。期間は3月2日～4月5日。専用のエントリーフォームから必要事項を記入して応募すると、抽選