カリブ海に浮かぶイスパニョーラ島の西側に位置する人口1000万人ほどの小国、ハイチ。フランス植民地での大規模な奴隷反乱と連動し、独立を勝ち取った“ハイチ革命”は、世界史の中でも極めて重要な出来事として語り継がれている。サッカー協会の設立は1904年と古く、W杯も第２回大会から予選に参加している。今回は13大会ぶり２度目の出場で、本大会をアメリカ大陸で迎えられるのは、ハイチにとって歴史的な偉業と言えるだろ