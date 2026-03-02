◇強化試合韓国─阪神（2026年3月2日京セラD）韓国代表は2日、京セラドームで阪神と強化試合を実施。メジャー組は明暗がはっきり分かれる展開となった。この日の阪神戦にメジャー組ではタイガースのジャメイ・ジョーンズが「2番・左翼」で、ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）が「3番・右翼」で、アストロズのシャイ・ウィットコムが「4番・遊撃」で、ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）が「7番・二塁」でそれぞれ先