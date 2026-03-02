◇WBC強化試合阪神―韓国代表（2026年3月2日京セラドーム）阪神が2点を追う2回に、逆転に成功した。先頭の大山が三ゴロに倒れたが、「5番・一塁」の前川が四球で出塁し、「6番・左翼」の5年目の中川がチーム初安打となる中前打でチャンスを広げた。1死一、三塁から「7番・三塁」の高寺が「まず1点が絶対欲しい場面だったし、チャンスで回してもらったので、どんな形でも得点につなげたかった」と反撃につながる中犠飛。