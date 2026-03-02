日本航空はアメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、羽田と中東のカタールを結ぶ便を 今週いっぱい欠航すると発表しました。日本航空では中東情勢の悪化に伴い、先月28日から羽田とカタールのドーハを結ぶ1日1往復の定期便を欠航しています。日本航空は先ほど、羽田を深夜に出発する、今月7日までの便と、9日までの到着便を欠航すると発表しました。その後の運航については状況をみて判断するとしていますが、長期化も懸念さ