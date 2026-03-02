女性デュオ・花＊花が１日付で大手芸能プロダクションのサンミュージックに移籍することが２日、発表された。おのまきこ、こじまいずみの２人からなる「花＊花」は２０００年にメジャーデビュー。「あ〜よかった」がヒットし同年末のＮＨＫ紅白歌合戦に初出場した。その後「さよなら大好きな人」などのヒット曲を作り出した。今回の移籍におのは「昨年デビュー２５周年を迎え、一区切りしたところで新たな気持ちで活動させて