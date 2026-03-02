老後を充実させるために、退職金を上手に活用したいと考える人もいるでしょう。退職金を受け取ったあと、銀行から金利が優遇される「退職金定期預金」を勧められるケースも少なくありません。 一方、現在は「NISA」も有力な資産運用の選択肢となっています。本記事では、10年間運用した場合の差額を試算するとともに、それぞれの注意点やリスクについて解説します。 ※本記事の内容は2026年2月執筆時点の内容です