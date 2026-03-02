ＷＢＣ強化試合・阪神―韓国戦が２日、京セラドームで開催されている。０―２のビハインドで迎えた２回には一死から前川が四球で出塁。中川が右前打で続くと、高寺の犠飛で１点を返した。なおも二死一塁で小野寺、伏見が連続適時二塁打。韓国先発・郭彬（斗山＝２６）から３点を奪って逆転に成功した。一方で同試合は地上波、ネットともに日本語中継はなし。ＷＢＣ本番が近づく中で注目が集まっているだけに、ＳＮＳでは「放