米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」（電子版）は今季のＤＨランキングを発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）は堂々１位だったが、驚くに値しない。最優秀ＤＨに贈られるエドガー・マルティネス賞は２０２１年から５年連続で受賞。オールスター戦のファン投票で５年連続ＤＨで１位に選ばれている。ＭＬＢのベストナインに当たるオールＭＬＢチームファーストチームのＤＨ部門も２１年以降では２２年を除き４度選出と無双状態だ。