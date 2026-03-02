ヤマハ発動機は3月19日〜22日、パシフィコ横浜および横浜ベイサイドマリーナなどで開催される「ジャパンインターナショナルボートショー2026」に出展する。昨年のボートショー会場(パシフィコ横浜会場)メインブースである「パシフィコ横浜」会場(神奈川県横浜市)では、場内最大規模のブースを展開し、総合マリンメーカーとして、ボートや船外機、水上オートバイなどの主要製品を展示する。また、メインブース内には、“ヤマハのミ