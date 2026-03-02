【モデルプレス＝2026/03/02】ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOが3月1日深夜、自身がDJを務めているラジオ番組「Rebellmusik」（FM yokohama／毎週日曜23時30分〜）に出演。グループの今後について語る場面があった。【写真】YOSHIKI、生前のLUNA SEA真矢さんとの2ショット◆LUNA SEA・SUGIZO、真矢さんを追悼＆グループの今後に言及番組冒頭、SUGIZOは「LUNA SEAのかけがえのないドラマー・真矢が先日、2月17日、新月