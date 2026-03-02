【モデルプレス＝2026/03/02】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が3月2日、都内で行われた政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」記者発表会に出席。自分時間でやりたいことを明かした。【写真】イコラブメンバー、レアな濡れ髪すっぴんショット◆＝LOVE、自分時間でやりたいことは？発表会では、マイナカードの活用によって生まれた“自分時間”でやりたいことをフリップに書いて発表する場