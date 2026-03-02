子宮頸がんを乗り越えたガールズグループCRAYON POP（クレヨンポップ）出身のチョア（35）が、奇跡の双子出産を報告した。さらに授乳ショットまで公開し、大きな反響を呼んでいる。【画像】チョア、奇跡のような妊娠の瞬間チョアは最近、自身のインスタグラムを通じて「2026年2月27日 キュート2.46kg、ハート2.38kg 地球に到着」というメッセージと複数の写真を投稿した。公開された写真には、双子を出産して赤ちゃんと対面する姿