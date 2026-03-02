「放課後共創基金」の仕組みと体制 香川県三豊市、石川県加賀市、高知県須崎市などは、地域と企業等の共創を通じて、子どもが主体的に探究し学ぶことができる放課後を多様な地域で実現することを目指した一般社団法人「放課後共創基金」を2月に共同で設立しました。また、設立記念フォーラムを、2026年4月22日に東京とオンラインで開催する予定です。 子どもが減り、それを支える大人も減っていく局面に入っていて、