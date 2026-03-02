ＮＨＫＥテレの教育番組「おかあさんといっしょ」で１９９９年から４年間にわたって９代目「うたのおにいさん」を務めた歌手の杉田あきひろが２日、入院したことを報告した。インスタグラムで「杉田あきひろは、発症していた放射線性顎骨壊死（がくこつえし）の手術のために本日入院しました」とつづり、「３年半前に患った中咽頭癌は治療し完治しているのですが、その放射線治療の後遺症が顕になったのが治療から３年経った