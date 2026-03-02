２０２６ＷＢＣの東京プールで行われる韓国の試合で始球式を務めるアーティストが２日、発表された。５日の韓国対チェコ戦（午後７時試合開始）には「ＲｅｄＶｅｌｖｅｔ」ウェンディが登場。８日の韓国対台湾戦（正午試合開始）は「ＮＣＴ」ジャニー、９日のオーストラリア対韓国戦（午後７時試合開始）は「ＡＴＥＥＺ」ウヨンが務める。ウェンディは「世界最高峰の大会で始球式を務める機会をいただき、誠に光栄です。ワ