日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２日、小学館のマンガワン編集部が、連載していた漫画家男性の性加害を把握しながら別のペンネームで新連載の原作者に起用していた問題を報じた。番組では小学館が公式サイトで連載漫画「常人仮面」の配信と単行本の出荷の停止を発表したことを紹介。この作品の原作者が別の漫画「堕天作戦」を連載中だった２０年に当時１６歳だった女子高校生に対