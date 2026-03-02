805 D4 Signature Bowers & Wilkinsは、東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAにてマンスリーの予約制試聴イベントを実施。第3回となる3月のイベントは、3月7日に「#03: ハイエンド・スタンドマウント・スピーカー 805 D4 Signatureで聴く、ベートーベン『バイオリンソナタ第5番（春）』」を実施する。 「805 D4」をさらに進化させた特別バージョン「805 D4 Signature」をヴァ