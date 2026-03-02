ことし日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。今回は、「首都直下地震で最大840万人 もし帰宅困難者になったら…」です。社会部災害担当・藤吉有咲記者がお伝えします。■被害想定最悪の場合…帰宅困難者は約840万人来週で東日本大震災から15年となります。当時、首都圏では、帰宅が難しい「帰宅困難者」が大勢出て、駅の周辺や道路にたくさんの人が集まりました。去年12